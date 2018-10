ROMA – Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip: dopo le lacrime per l’ex compagno, con cui ha avuto una relazione durata 18 anni, Ivan Cattaneo ha confidato alle coinquiline della casa Silvia Provvedi e Martina Hamdy di avere una storia con un uomo misterioso, molto più giovane di lui.

“Ha la barba scura, i capelli ricci”, ha detto Cattaneo alle due coinquilini. E quando queste gli hanno chiesto quanti anni avesse, lui ha esitato e poi ha risposto: “Come Elia”, ovvero 27 anni.

“Ti tratti bene”, hanno ironizzato Giulia e Martina. A quel punto Cattaneo ha rivelato un altro dettaglio pepato del suo nuovo compagno: “Ha anche la ragazza, è quello il problema. Non ne ho mai parlato in Confessionale non per me, ma per lui”, ha detto nella casa più spiata d’Italia.