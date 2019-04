Ivana Icardi al Grande Fratello, Wanda Nara le fa guerra su Instagram

MILANO – Volano stracci tra Wanda Nara e Ivana Icardi, sorella del suo compagno. La Nara la accusa di volersi arricchire alle spalle del fratello, Ivana l’attacca dicendo che ha distrutto la loro famiglia. Secondo Ivana Icardi, Wanda Nara non si sarebbe mai avvicinata al fratello Mauro se non fosse stato un calciatore. Secondo la Icardi, Wanda Nara non sarebbe innamorata del fratello ma dei suoi soldi e sarebbe questo il motivo che l’ha spinta a diventare suo agente.

Ivana Icardi-Wanda Nara, ecco il botta e risposta.

Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello, su domanda di Barbara D’Urso, Ivana Icardi ha voluto stuzzicare Wanda Nara con le seguenti dichiarazioni: “Vorrei vedere di persona mia cognata Wanda per dirle alcune cose che vorrei dirle da tantissimo tempo. Può essere che prendendo parte a questo programma e vedendomi tutti i giorni si ricorderà di me dal momento che ultimamente pare che non si ricordi di me”.

La replica di Wanda Nara non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso Instagram. Prima ha pubblicato le tre scimmiette, “Non vedo, non sento e non parlo”, poi delle foto in cui era in tenuta da battaglia con l’emoticon del leone: “Non cambiare affinché la gente ti ami, sii te stesso e la gente corretta ti amerà” “Dicono che quelli che più fanno, più pagano, ma quando non c’è giustizia c’è memoria”.