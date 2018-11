ROMA – “Io chiamo mio fratello, ma lui non mi risponde”. A raccontarlo a Domenica Live è Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, che dal salotto di Barbara D’Urso prova a lanciare un appello al bomber dell’Inter.

Ivana, che in Argentina è diventata famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello d’oltreoceano, ha raccontato in lacrime di essere stata tagliata fuori dal fratello, per colpa di Wanda Nara, moglie e manager del campione.

“Non ho mai detto nessuna cattiveria su di loro – precisa – per me mio fratello è parte della mia vita, anche se non ci vediamo tanto come mi piacerebbe”. Poi però mette il dito tra moglie e marito: “Devo dire che prima di Wanda ho avuto rapporti con tutte le sue fidanzate ma Wanda Nara ha detto che io ricattavo mio fratello. Che non sarei andata al Grande Fratello Argentino, se lui mi avesse dato una casa o pagato l’operazione al seno. Non è vero nulla”.

Ivana racconta che è da oltre un anno che non riesce a vedere il fratello. Qualche mese fa, spiega, “mi trovavo a Milano e volevo conoscere mia nipote, ho implorato mia madre di darmi il numero di Mauro, ma non è stato possibile vederlo”.

Infine l’appello disperato a Maurito: “Mauro se mi stai ascoltando, facciamo pace, voglio tornare a vedere i miei nipotini, voglio far parte della vostra vita, sei la cosa più importante per me”.