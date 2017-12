ROMA – Ivana Mrazova condurrà un programma Mediaset con Nicola Savino e Katia Follesa. “Ma che ne sanno i duemila” andrà in onda dal 17 gennaio su Italia 1 e vedrà anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio.

Ivana e Cristiano si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, reality show della quale la Mrazova è stata finalista nell’ultima edizione, pur facendosi notare per una presenza discreta (molto più di quella di tanti suoi coinquilini).

Aggiunge TvZap:

Dato che gli anni ‘90 sono stati il momento delle super top model – come Eva Herzigova, Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Cindy Crafword – e che la figura della valletta in tv è sempre stata lo specchio dei canoni estetici dell’epoca corrispondente, la Mrazova in ogni puntata reinterpreterà un differente look appartenente al mitico decennio.