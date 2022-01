Ivana Spagna chi è: dove e quando è nata, età, altezza, fidanzato, marito, figli, carriera

La cantante Ivana Spagna sarà una degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Ivana Spagna

Ivana Spagna è nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Ha 67 anni. I primi passi della cantante nel mondo della musica avvengono nel 1969, quando partecipa alla quarta edizione del concorso Girogarda con la canzone Quando tu sorridi. Nel 1971 viene messa sotto contratto dall’etichetta Dischi Ricordi per incidere un 45 giri con la prima versione italiana di Mamy Blue di Herbert Pagani e Hubert Giraud, È finita la primavera sul lato B. Il 45 giri non ha successo e la casa discografica non le rinnova il contratto. Durante gli anni settanta canta con il suo gruppo, gli Opera Madre, mentre nei primi anni ottanta presta la sola voce a gruppi di successo come le Fun Fun.