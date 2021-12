Ivana Spagna chi è, età, dove e quando è nata, Patrick Debort, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La cantante Ivana Spagna prende parte questa sera 16 dicembre al programma Caduta libera-Campionissimi. Il game show condotto da Gerry Scotti è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Ivana Spagna

Ivana Spagna è nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Ha 67 anni. I primi passi della cantante nel mondo della musica avvengono nel 1969, quando partecipa alla quarta edizione del concorso Girogarda con la canzone Quando tu sorridi. Nel 1971 viene messa sotto contratto dall’etichetta Dischi Ricordi per incidere un 45 giri con la prima versione italiana di Mamy Blue di Herbert Pagani e Hubert Giraud, È finita la primavera sul lato B. Il 45 giri non ha successo e la casa discografica non le rinnova il contratto. Durante gli anni settanta canta con il suo gruppo, gli Opera Madre, mentre nei primi anni ottanta presta la sola voce a gruppi di successo come le Fun Fun.

Patrick Debort, fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Ivana Spagna

Nel 1992 la cantante si sposa a Las Vegas con il modello e arrangiatore francese Patrick Debort, dopo una frequentazione di otto anni. Il loro matrimonio, però, dura solo una settimana. La cantante è stata fidanzata per quindici anni con il suo manager Ugo Cerruti. I due si sono lasciati nel 2016. Non si hanno informazioni riguardo il suo compagno attuale. La cantante vive a Blevio, in provincia di Como. Profilo Instagram: ivanaspagnaofficial.

La cantante non ha figli. Durante un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato di aver affrontato un aborto: “All’inizio degli anni novanta sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo. Non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo”.

La carriera di Ivana Spagna

La cantante aggiunge la popolarità grazie al tormentone Easy Lady nel 1986, che entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei. L’anno successivo raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, ancora oggi tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra.

La cantante è l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar e ha conquistato la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano Gente come noi. Con oltre 11 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero.

