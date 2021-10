Ivana Spagna, chi è, età, dove e quando è nata, vita privata, compagno, marito, figli, canzoni

Ivana Spagna è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre. Ma chi è Ivana Spagna?

Ivana Spagna: chi è, età, carriera, canzoni

Ivana Spagna è nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, il 16 dicembre del 1954. Ha dunque 66 anni.

Ha raggiunto la notorietà nel 1986 grazie al tormentone Easy Lady, entrato in classifica in numerosi Paesi del mondo. Nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra.

Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Gente come noi, conquistando il terzo posto. La canzone raggiunge la top 5 dei singoli più venduti in Italia. Negli ultimi anni grande successo hanno avuto anche i duetti con l’amica Loredana Bertè.

E’ stata l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, con oltre 10 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla FIMI il Disco d’Oro alla carriera.

Ivana Spagna: marito, compagno e vita privata

Ivana Spagna è stata spostata una sola volta e il suo matrimonio è durato appena una settimana. Era il 1992 quando si sposò a Las Vegas con Patrick Debort, modello e arrangiatore francese, dopo una relazione di otto anni. Ma il matrimonio finì poco dopo.

Successivamente ha avuto una lunga relazione, durata quindici anni, con il suo manager. Ivana Spagna non ha figli ma in passato ha avuto un aborto spontaneo. “All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour”, ha rivelato recentemente la cantante.

La discografia

Ivana Spagna vanta l’uscita di ben 18 album spalmati in circa 30 anni di carriera.