ROMA – J-Ax si è esibito durante la puntata finale di Amici Speciali di Maria De Filippi e ne ha approfittato per lanciare una appello al governo Conte: “Non dimentichi gli artisti“.

Il cantante ha presentato il suo nuovo singolo “Una voglia assurda” e ha chiesto, insieme a Sabrina Ferilli, che lo Stato dopo l’emergenza coronavirus non dimentichi i lavoratori dello spettacolo.

“Purtroppo ho sentito pochi appelli da parte dei miei colleghi”, ha detto J-Ax.

Il singolo presentato nel talent Amici Speciali di Maria De Filippi ripercorre gli accadimenti degli ultimi mesi e i sentimenti generati.

Una canzone nello stile del rapper, che trova brio e positività anche affrontando gli argomenti più duri.

Dopo l’esibizione, J-Ax ha salutato la padrona di casa e ha deciso di lanciare il suo appello: “Vorrei dire al Governo di non dimenticare la categoria”.

E aggiunge: “Assurdo che lo dica io che sono un big, che non avrò grandi difficoltà, le nostre case di produzione con cui abbiamo contratti non chiuderanno”.

“Noi possiamo sacrificarci un anno, ma va salvato un settore fatto di manovalanza, di persone che magari non vedono un euro da mesi”, ha detto.

“Rappresento loro che sono i dimenticati, altrimenti passiamo sempre per quelli che fanno ‘appassionare e divertire’, smettiamola di dire che va tutto bene”, prosegue.

” Nel mondo dello spettacolo ci vuole rispetto e sostegno”, ha concluso il rapper.

A sostegno dell’appello lanciato da J-Ax si sono alzati anche i due attori presenti nello studio di Canale 5.

Giorgio Panariello ha detto: “Non devono salvare noi, ma chi sta intorno a noi, hanno famiglie”.

Anche Sabrina Ferilli ha parlato per la categoria del cinema e del teatro: “C’è chi sta peggio, ma esigo rispetto anche per me. Rispetto per tutti”. (Fonte: Mediaset)