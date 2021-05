J-Ax chi è, Alessandro Aleotti, età, altezza, moglie Elaina Coker, figli, vita privata, Nicolas Aleotti, vero nome, biografia e carriera del cantante italiano. Il cantante è tra gli ospiti di 55 Passi Nel Sole. Il programma tv condotto da Al Bano Carrisi in prima serata su Canale 5. La trasmissione tv ha preso il posto del serale di Amici 20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di J-Ax

Il cantante è nato a Milano il 5 agosto 1972 (età 48 anni). E’ alto 183 cm per un peso forma di circa 70 kg. Ovviamente J-Ax non è il suo vero nome ma soltanto un nome d’arte. Anche se il suo nome di battesimo lo conoscono veramente in pochi. Anche gli amici lo chiamano con il suo nome d’arte. Ad ogni modo, il suo vero nome è Alessandro Aleotti.

La moglie Elaina Coker, i figli: vita privata di J-Ax

Sulla vita privata del cantante sappiamo pochissimo perché è molto riservato. Non ama parlare del suo privato, preferisce lasciare spazio ai testi delle sue canzoni. Ad ogni modo, sappiamo che è sposato con Elaina Coker. Ha anche un figlio che si chiama Nicolas Aleotti (che è il suo vero cognome).

J-Ax e il fratello cantante

J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. È il fratello maggiore di Grido, ex-componente dei Gemelli DiVersi.