J-Ax chi è: vero nome Alessandro Aleotti, canzone salsa con Jake La Furia, età, altezza, moglie Elaina Coker, figli, vita privata, Nicolas Aleotti, vero nome, biografia e carriera. J-Ax sarà uno dei protagonisti odierni di All Together Now, trasmissione tv che va in onda in prima serata su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di J-Ax

Il cantante è nato a Milano il 5 agosto 1972 (età 48 anni). E’ alto 183 cm per un peso forma di circa 70 kg. Ovviamente J-Ax non è il suo vero nome ma soltanto un nome d’arte. Anche se il suo nome di battesimo lo conoscono veramente in pochi. Anche gli amici lo chiamano con il suo nome d’arte. Ad ogni modo, il suo vero nome è Alessandro Aleotti.

La moglie Elaina Coker, i figli: vita privata di J-Ax

Sulla vita privata del cantante sappiamo pochissimo perché è molto riservato. Non ama parlare del suo privato, preferisce lasciare spazio ai testi delle sue canzoni. Ad ogni modo, sappiamo che è sposato con Elaina Coker. Ha anche un figlio che si chiama Nicolas Aleotti (che è il suo vero cognome).

La nuova hit dell’estate 2021 di J-Ax e Jake La Furia: “Salsa”

Come ogni estate, J-Ax ha sfornato una hit che sta facendo ballare migliaia di italiani in tutte le spiagge del nostro Paese. Questa hit si intitola “Salsa”. Come avviene spesso, J-Ax non la canta da solo ma si avvale della collaborazione di un altro artista. Infatti questa volta l’ha cantata con Jake La Furia.