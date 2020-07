J-Ax svela il suo sogno nel cassetto: “Voglio presentare un quiz”

J-Ax ha appena pubblicato la sua hit estiva “Una voglia assurda” e il 14 luglio tornerà su Canale 5 con una puntata inedita di “All Together Now”, registrata prima del coronavirus.

Il piccolo schermo l’ha conquistato e a Tv, Sorrisi e canzoni, J-Ax non nasconde di essere pronto a sperimentare anche altro: “C’è uno sfizio che mi voglio togliere: presentare un quiz o un game show”.

L’esperienza a “All Together Now” è stata molto positiva e non ci penserebbe due volte a replicarla.

“Lo rifarei perché non c’è l’elemento del dramma umano. E’ raro vedere programmi così oggi, sembra un talent ma è a tutti gli effetti un varietà.

Anche se vogliono vincere, i concorrenti non hanno alcuna angoscia.

Non è in gioco la loro carriera, c’è solo la voglia di divertire e di farlo ad alto livello. Per questo motivo mi diverto anch’io”, ha spiegato.

Dopo essere stato giudice nei talent e conduttore, J-Ax confessa di avere ancora un desiderio chiuso nel cassetto:

“C’è uno sfizio che mi vorrei togliere ed è quello di presentare un game show o un quiz.

Non scherzo: mi divertirei troppo nel riportare in onda uno di quei format storici come ‘La ruota della fortuna’ o ‘Il pranzo è servito’ “.

Quest’estate si concederà una vacanza tutta italiana con la famiglia.

“Quando la situazione sarà più tranquilla, magari in agosto, mi sposterò su qualche bel lago della Lombardia o del Piemonte ma niente di più.

Come sostenevo l’anno scorso in ‘Ostia Lido’, qui in Italia non ci manca proprio nulla”. (fonte TV SORRISI E CANZONI)