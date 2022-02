Jack Savoretti chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Genova, biografia e carriera. Il cantante Jack Savoretti è ospite questa sera 28 febbraio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Jack Savoretti

Jack Savoretti è nato a Londra il 10 ottobre del 1983. Ha 38 anni. E’ alto 175 cm. E’ di origini anglo-italiane. Suo padre Guido, un mediatore marittimo, lasciò Genova trasferendosi in Inghilterra. Sua madre, Ingrid Hepner, è un’ex modella. Savoretti passa parte della sua adolescenza a Carona (Lugano), dove frequenta la TASIS (The American School in Svizzera). Si trasferisce poi in America e infine torna nuovamente in Inghilterra. Il suo esordio musicale avviene nell’album della cantautrice britannica Shelly Poole, Hard Time for the Dreamer, pubblicato nel settembre 2005, dove duetta con lei nei brani Anyday Now e Hope.

Moglie, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Jack Savoretti

Il cantante è piuttosto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con l’attrice Jemma Powell con cui ha avuto due figli, Costance e Winter. “Noi eravamo stati insieme ma poi c’eravamo lasciati, e ho scoperto che non riuscivo a vedere il futuro senza di lei”, ha raccontanto Savoretti durante un’intervista. Profilo Instagram: jacksavoretti.

Il cantante è un grande tifoso del Genoa; il videoclip del brano Home è stato interamente girato allo stadio Luigi Ferraris di Genova, durante una partita della squadra. Savoretti ha imparato a suonare il pianoforte e la chitarra completamente da autodidatta. A Spettakolo ha raccontanto: “Agli inizii dicevo ai miei amici che erano canzoni di altri, di qualche gruppo che ascoltavamo. Poi quando vedevo che gli amici non se ne accorgevano e non faceva schifo allora ho deciso fargli capire che erano mie”.

La carriera di Jack Savoretti

Il cantante ha pubblicato sette album in studio. Il primo, uscito nel 2007, è Between the Minds. Il 2015 è l’anno della svolta per Savoretti, che pubblica il quarto album, Written in Scars, che contiene brani come Home, ma soprattutto The Other Side of Love.

