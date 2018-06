LOS ANGELES (USA) – Jackson Odell, 20enne attore americano, è stato trovato morto nella sua casa. Era stato fra i protagonisti della serie della Abc “The Goldbergs”, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma aveva lavorato anche in Modern Family e iCarly. Non sono chiare le cause della morte.

Odell aveva iniziato la sua carriera 12enne ed era anche un musicista. Aveva scritto le musiche del film Forever My Girl solo pochi mesi fa compresa la hit di Lauren Alaina, Wings of an Angel. La sua fama era soprattutto fra i teenagers. Il suo ruolo più noto era quello di Ari Caldwell in The Goldbergs dal 2013 al 2015.

Secondo quanto riportato dalla polizia, il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa di Tarzana, in California. Non c’erano segni di colluttazione. Lo ha confermato l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. È stata disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.