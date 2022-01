Jacqueline Schweitzer Savio, età, marito Totò Savio, figli, Squallor, Jacki Salvi, malattia, carriera. La musicista francese è famosa per la sua carriera in campo artistico, ma quanto sappiamo della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Jacqueline Schweitzer Savio

Jacqueline Schweitzer è nata a Parigi, in Francia, il 17 novembre 1934. Allo stato attuale ha dunque 87 anni, è del segno zodiacale dello Scorpione. E’ una cantante, compositrice e attrice francese naturalizzata italiana. Non si hanno notizie circa la sua altezza e il peso.

Gli altri nomi con cui è conosciuta sono Jacky Salvi e Jacqueline Pleiade. Insieme a Jacqueline Savio, che è il suo nome da sposata.

A Parigi frequenta le Beaux Arts. Conosce Georges Brassens e inizia una carriera di cantante esibendosi al celebre locale Le Cheval d’Or. Durante la sua prima vacanza in Costa Azzurra, appena diciottenne, s’innamora perdutamente del chitarrista del Quartetto Marino Marini, Totò Savio, da cui non si separerà più.

Marito Totò Savio, figli: la vita privata di Jacqueline Schweitzer Savio

È stata la moglie del musicista, cantante e produttore discografico Gaetano Savio meglio conosciuto come Totò Savio. Tra le altre cose, Savio è stato il fondatore degli Squallor. Non si hanno notizia di figli dei due.

Da Jacki Salvi alla carriera col marito Totò Savio

Nel 1966 e come cantante solista del gruppo Jacqueline & i suoi Ragazzi, si esibì al Cantagiro con la canzone Dipenderà da te, poi, nello stesso anno cantò nel 45 giri Sbaglierò/Ci devo pensare con il nome di Jacqueline.

Conobbe Totò Savio durante un tour in Francia di quest’ultimo e dopo poco tempo i due si sposarono. Nel 1968 e con lo pseudonimo di Jacky Salvi, uscì con il 45 giri Ti vestivi d’amore/non si può leggere nel cuore.

Con il marito formò un duo musicale chiamato I Sanfrancisco e nel 1979 incisero l’album Ma che avventura è, da cui fu estratto il brano Da lunedì.

Dopo la morte di Savio (2004) ne porta avanti la sua memoria attraverso un sito web a lui dedicato.

La malattia di Totò Savio e gli ultimi anni assieme

“Fu operato male”, ha raccontato Jacqueline qualche tempo fa in tv, riferendosi al marito. Gli fu diagnosticata una cirrosi epatica causata da una trasfusione di sangue infetto che degenerò in tumore al fegato. “Gli venne l’epatite C. Da lì è cominciato un calvario di 15 anni, ma lui è stato un uomo straordinario. Aveva paura di lasciarmi sola”.