Jalisse chi sono: dove e quando sono nati, nomi, Sanremo 1997, “Fiumi di Parole”, carriera, età, figli, Amadeus e Fiorello

Jalisse chi sono: dove e quando sono nati, nomi, Sanremo 1997, "Fiumi di Parole", carriera, età.

I Jalisse sono un duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci (nato a Roma il 5 settembre 1965 e Alessandra Drusian (Oderzo in provincia di Treviso il 18 maggio 1969. Fabio ha quindi 56 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Alessandra ha invece 52 anni ed è del segno del Toro. Nel 1997 hanno vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano “Fiumi di parole”. Dopo la vittoria hanno partecipato all’Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al quarto posto.

La coppia ha due figlie Angelica, 21 anni, ed Aurora, 12 anni.

Dal 1990 al 1993 Alessandra, dopo essere stata lanciata da Pippo Baudo nel programma Gran Premio , fece una serie di apparizioni in trasmissioni televisive. Nel 1992 i due decisero di lavorare insieme e due anni dopo formarono i Jalisse . Il nome venen preso da un personaggio della serie televisiva I Robinson. Il termine Jalisse, rivelò più avanti il giornalista e poeta italiano di origine irachena Younis Tawfik, in lingua araba significa “commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica: siedi, accomodati e ascolta”.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian si incontrano per la prima volta nel 1990 nello studio di una casa discografica. Alessandra concorreva con numerose vittorie a concorsi musicali in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Fabio era cantante e tastierista del gruppo Vox Populi .

la cosa che fece però più discutere fu la somiglianza del brano con “ Listen to Your Heart” dei Roxette. Non venne tuttavia preso alcun provvedimento. Durante la settimana sanremese del 1997 uscì il disco di esordio del duo, “Il cerchio magico del mondo”. Il risultato in termini di vendite (50.000 copie), non certo esaltante, fu dovuto anche al fatto che i due arrivarono alla vittoria sanremese praticamente da sconosciuti e con un album di inediti.

Due mesi dopo parteciparono all’Eurovision Song Contest 1997 a Dublino con la stessa canzone, ottenendo il quarto posto. Anche in questo caso non mancarono le polemiche, visto che si parlò di boicottaggio. Nel 2009 il giornalista Gigi Vesigna, nel suo libro Vox Populi, rivelò come la sconfitta dei Jalisse alla manifestazione fosse stata pilotata dalla Rai. Se avesse vinto il duo infatti, la tv pubblica italiana avrebbe dovuto per regolamento organizzare l’edizione del 1998, operazione ritenuta commercialmente svantaggiosa visto lo scarso interesse del pubblico italiano per la kermesse europea.

L’Italia non partecipò più a questa competizione musicale fino al 2011. Ben presto il duo viene bistrattato dai mass media che, tra le varie cose, fecero leva sul presunto plagio. In realtà, grazie al buon piazzamento all’Eurovision Song Contest, iniziarono una serie di concerti e tournée all’estero, tra cui Stati Uniti d’America (Boston), Canada, Russia (Mosca) e Cile (Festival di Viña del Mar).

Il disco del duo verrà nel frattempo inserito nelle programmazioni delle linee aeree della United Airlines e scelto da Fred Bronson per Billboard, come uno degli album più interessanti del 1997. Nel 1998, anno successivo alla loro vittoria, proposero alla commissione del Festival di Sanremo il brano “Le cime del Tibet”, scritto e composto da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, ma furono scartati. Anche in seguito non vennero più ammessi alla manifestazione canora nonostante, secondo quanto dichiarato da loro stessi tramite i social network, si fossero proposti per tutte 25 le edizioni successive fino a quella del 2022.