ROMA – I Jalisse ospiti della trasmissione Ora o mai più di Amadeus riaprono la polemica sulla loro vittoria al Festival di Sanremo 1997 e parte la lite con Loredana Berté. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il gruppo ha spiegato che dopo la clamorosa vittoria a sorpresa all’Ariston con “Fiumi di parole” furono vittime di pesanti attacchi mediatici, tra cui accuse di plagio per la loro canzone. Amadeus chiede allora il parere della Bertè, che replica duramente: “Non l’hanno meritato, il testo della canzone era superficiale”.

Un duro attacco da parte della Bertè e anche di Patti Pravo, che ha replicato: “Io avevo un pezzo scritto da Vasco Rossi che rimarrà nella storia e sono arrivata ottava in quel Festival. Ricordo gente come Pavarotti e Bill Conti incazzatissimi per la vittoria dei Jalisse”. Commenti che non hanno certo lasciato indifferenti i Jalisse, che hanno incassato il colpo ma il loro sguardo di replica valeva più di mille parole.