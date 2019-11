ROMA – James Van Der Beek, l’attore diventato popolare per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek, ha annunciato il quarto aborto della moglie Kimberly Book.

Per la coppia si tratta del quarto aborto spontaneo affrontato nel corso degli anni insieme:

“Distrutti. Devastati. Sotto shock. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima a cui pensavamo di dare il benvenuto nella nostra famiglia in aprile, ha preso una scorciatoia per ciò che è oltre questa vita”, ha scritto James Van Der Beek a corredo di una foto che mostra la moglie e una dei suoi cinque figli: “Ci siamo già passati, ma mai così tardi nella gravidanza e mai accompagnati da questo senso di minaccia così spaventoso, orribile per la salute di Kimberly. Sono grato che ora si stia riprendendo, ma ora stiamo facendo i conti con tutto il resto”.

Nel post l’attore ha poi ringraziato i medici e coloro che sono stati vicini a lui e alla famiglia in questo momento: “Come molti di voi hanno detto: ‘Non ci sono parole’. È vero. Ecco perché in un momento come questo, è sufficiente sapere che ci sei. Unirsi al dolore e alle nostre preghiere, oggi”.

Fonte: Instagram.