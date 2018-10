ROMA – Notte bollente al Grande Fratello Vip per Jane Alexander ed Elia Fongaro. I due si sono fatti sempre più intimi negli ultimi giorni. L’attrice ha confidato al velino di essere attratta da lui, anche se lui le ha risposto ridendo, dandole della pazza. Ma la notte scorsa tra i due c’è stato un avvicinamento molto fisico…

Dopo aver trascorso la giornata a parlare della loro amicizia particolare e di quello che potevano pensare fuori dalla Casa, compreso il fidanzato della Alexander, che con un megafono è arrivato a chiederle di sposarlo, i due si sono ritrovati a letto abbracciati.

Si sono sussurrati cose all’orecchio e si sono anche scambiati qualche morso. Poi ad un certo punto Jane Alexander si è resa forse conto di aver esagerato e ha lasciato Elia nel letto, insoddisfatto, tanto che lui ha finito la serata in bagno, e alla fine si è persino dovuto cambiare le mutande, come spiega Dagospia.

Jane ed Elia si sono avvicinati molto nella casa, ma la ex modella britannica sembra piuttosto confusa, anche perché, a differenza di Elia, ha una storia fuori dalla casa. L’attrice comunque si è esposta. Come ha confidato a Stefano Sala e Francesco Monte, “sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata”.

Anche Fongaro si è confidato con Monte: “L’ultima cosa che voglio sono i teatrini, fare scenette, so che c’erano già dei problemi tra lei e il fidanzato. Io comunque sono tranquillo. Facciamo andare le cose e non costruiamo castelli. Se fossi fuori lascerei che le cose fluiscano da sole. C’è bisogno di maggiore sensibilità perché da casa vedono e non voglio mancare di rispetto a qualcuno”. Entrambi sono confusi. Ma la notte insieme potrebbe aver allontanato qualche dubbio.