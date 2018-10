ROMA – Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 3, c’è stato un confronto tra Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco Amicarelli, che la scorsa settimana è andato fuori la Casa per un’urlata proposta di matrimonio. Un gesto romantico che però ha fatto emergere tutti i dubbi dell’attrice sulla loro relazione.

Inoltre, ad amplificare la crisi c’è Elia Fongaro. Tra Jane, 45 anni, e l’attore 27enne è evidente un’attrazione che a fatica riescono a trattenere. Nessun tradimento, ma certi sguardi non passano certo inosservati, così come le coccole che si sono concessi le ultime notti.

Gianmarco Amicarelli è intervenuto nella puntata di giovedì con una breve telefonata: “Non ho intenzione di parlare di queste cose davanti a tutti e mettere in pasto i miei sentimenti. Voglio parlare fuori con te. Voglio soltanto dirti che l’unica cosa che non deve mai mancare è il rispetto. Solo questo. Nella vita può succedere di tutto, ma non deve mancare rispetto per le persone che stanno a casa e ti stanno guardando”.