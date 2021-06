Chi è Jeda Filal, il giovane che da circa 9 mesi ha rubato il cuore di Vera Gemma. Lui 22 anni, lei 50, la coppia ha subito attirato le attenzioni del pubblico per la grande differenza di età che intercorre tra i due. Durante la permanenza di Vera Gemma all’Isola dei Famosi, Jeda ha presenziato regolarmente in studio per dare sostegno alla sua compagna.

Dove e quando è nato, età, origini: la biografia di Jeda Filal

Classe 1998, Jeda Filal ha 22 anni ed ha origini marocchine. Il papà, arabo, lavora come meccanico, la mamma italiana li ha abbandonati quando Jeda aveva 12 anni, portando con sé l’altro figlio più piccolo. Un grande dolore per Jeda che da allora non ha mai più rivisto la mamma e il fratellino.

Non si conoscono l’esatta data e il luogo di nascita di Jeda, ma sappiamo che è cresciuto nell’hinterland milanese, più precisamente a Motta Visconti. La sua non è stata un’infanzia semplice: ha raccontato di essere stato per anni vittima di discriminazione razziale.

Sognava di diventare un calciatore del Milan, ma ad oggi ha intrapreso la carriera di produttore musicale, in particolare di musica trap.

Fidanzata Vera Gemma e figlio: la vita privata di Jeda

Vera Gemma e Jeda si sono conosciuti su Instagram. E’ stato lui a scriverle per primo essendo rimasto colpito da lei. Questo il suo racconto: “Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intensa. La differenza di età non ci spaventa perché l’amore vero non deve avere limiti. Appena hanno riaperto le regioni ci siamo visti. Con lei sto benissimo, mi creda”.

Tra Vera Gemma e Jeda ci sono 28 anni di differenza, ma per i due non sembra essere un problema. Vera Gemma ha recentemente detto del suo compagno: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”.

I due sono molto legati e a quanto pare anche il figlio di Vera Gemma sembra essersi molto legato a Jeda.

Inoltre un vissuto doloroso che li accomuna li ha avvicinati ancor di più. Anche l’attrice ha perso la madre quando era molto giovane. A tal proposito Jeda Filal ha raccontato al settimanale Nuovo: “Non è stato semplice parlare di certe cose, nemmeno con lei, ma ci siamo aiutati a vicenda e ci siamo liberati”.

Il 22enne ci ha tenuto però a precisare che non ha cercato in Vera la figura materna che gli è mancata.

Jeda, il profilo Instagram

Il profilo Instagram di Jeda vanta già più di 25 mila followers nonostante sia stato aperto da poco, praticamente dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2021.

Durante la permanenza di Vera Gemma in Honduras, il ragazzo ha saputo farsi apprezzare non mancando mai di farle sentire il suo appoggio con manifestazioni di affetto, stima e amore durante i collegamenti in diretta.

Jeda è stato anche protagonista di battute e momenti divertenti con Ilary Blasi che addirittura gli ha dato un bacio attraverso il plexiglas prima che Vera arrivasse in studio.

Jeda Filal e lo scherzo delle Iene

Jeda sarà protagonista di uno scherzo delle Iene che andrà in onda martedì 1 giugno su Italia 1. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno messo a dura prova l’amore di Vera Gemma per il giovane, facendole credere che lui l’avesse lasciata prosciugandole il conto in banca.