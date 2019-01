ROMA – “Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso”. Jeremias Rodriguez, ospite di Verissimo sabato 12 gennaio, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. A Silvia Toffanin l’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta il suo infortunio subìto durante le vacanze di Natale: “Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso – aggiunge tra il serio e il faceto – mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”.

Poi sulle voci di sua sorella Belen, che non vedrebbe di buon occhio la sua partecipazione all’Isola, confessa: “Se dobbiamo credere a ogni cosa che scrivono… la mia famiglia mi appoggia su qualsiasi cosa io voglia fare. È sempre stato così e lo sarà anche in futuro”. Oltre all’incidente sulle piste subito da Jeremias, nella famiglia Rodriguez non è un momento particolarmente sereno neppure per papà Gustavo. A tal riguardo il ragazzo confida: “Siamo umani, lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi”.