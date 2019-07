Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati? Lei risponde così

ROMA – Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati?

“Sono stanca di leggere frecciatine di odio. […]- ha scritto la modella su Instagram -. Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono, perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato”.

Ad alimentare le voci poi c’è il settimanale “Chi” che su Instagram spiega: “C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”.

Fonte: Instagram, settimanale Chi”.