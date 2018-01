ROMA – Sembra che Jeremias Rodriguez potrebbe sedersi sul trono di Uomini e donne. La storia del fratellino di Belen Rodriguez e Sara Battisti sarebbe di nuovo in crisi dopo il Grande Fratello Vip e ora anche lui sarebbe pronto ad entrare nelle file di Maria De Filippi.

Il sito Today scrive che il fratello di Belen, ospite di Alfonso Signorini nel format Casa Signorini trasmesso dalla web tv di 361 Magazine, avrebbe lasciato intendere di essere pronto a dire sì alla proposta di diventare tronista:

“Il fratello di Belen infatti, ospite di “Casa Signorini”, il format condotto da Alfonso Signorini e trasmesso sulla web tv di 361 Magazine, ha lasciato intendere di aver ricevuto anche in passato la proposta di sedere sullo scranno più ambito della tv: “Io sul trono? Ho sempre detto di no. Però adesso… prima devo essere single” ha risposto al direttore di Chi. Che ne è, dunque, della sua Sara? “E’ complicata la situazione […] Un po’ di problemi […] vediamo…”, precisa. Le parole lasciano intendere che la relazione con la bella assistente alle vendite, da sempre burrascosa, sia nuovamente in crisi, a sei mesi dal principio”.