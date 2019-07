“Jerry Calà cretino senza talento”: l’attacco su Twitter della dirigente Pd Anna Rita Leonardi

ROMA – “Qella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento“.

È il duro attacco lanciato su Twitter dalla dirigente del Pd Anna Rita Leonardi che in un post si è scagliata contro Jerry Calà. L’attore, in un’intervsita a Il Giornale aveva spiegato la sua assenza di questi ultimi anni dagli schermi con il fatto che “non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”.

Dopo l’intervista, l’artista molto noto nella tv degli anni Ottanta diventa trending topic su Twitter. Calà decide quindi di rispondere così: “Non ho mai detto che manco dalle scene. Calco i palcoscenici 140 giorni l’anno”.

Jerry Calà , l’intervista rilasciata a Il Giornale

Queste le parole di Jerry Calà a Il Giornale: “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”.

Calà spiega:”Sono un indie del cinema e della tv. Non a caso film come I ragazzi della notte oppure Vita Smeralda me li sono fatti da solo, anche in sala di montaggio. Se è vero che fuori dal palco il comico è triste? È una cazzata pazzesca. L’ idea del clown triste che piange a me fa ridere. Per me fare la battuta è una vera schiavitù, sia sul palco sia nella vita di tutti i giorni”.

Fonte: Twitter, Fatto Quotidiano, Dagospia