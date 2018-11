ROMA – Jerry Calà è stato ospite a Domenica In. Un intervista quella di Mara Venier, la sua ex moglie, senza filtri tra risate e molte frecciatine.

Lui non ricorda l’anno in cui si sono sposati a Las Vegas, lei lo fulmina con lo sguardo e poi ricorda le corna nonostante i tentativi di Jerry di negare l’evidenza (“Lei mi pizzicò durante una festa, ma stavo solo parlando con una ragazza…”). Ma la Venier precisa anche che da sempre, nonostante tutto, c’è un bellissimo rapporto tra di loro e arriva la tenera dichiarazione: quello che l’attore è stato ed è ancora per la figlia della conduttrice Elisabetta, un importante e irrinunciabile punto di riferimento.

“Avrei voluto starti vicino, ma tu scappavi regolarmente – ha detto la Venier -. Meglio come amico che come marito, però riconosco che sei stato un padre per mia figlia. Tanto di cappello agli uomini come te”.

Poi la lunga carriera di Jerry, il ricordo indelebile del regista Carlo Vanzina (“a cui devo tanto”), la moglie Bettina e il figlio 16enne Johnny che vorrebbe seguire le orme del papà e che compare anche nel videoclip del singolo “Un’altra estate che va” lanciato a luglio scorso.