Jerry Calà, nell’intervista al Corriere della Sera ricorda gli schiaffi veri di Virna Lisi sul set e il tradimento a Mara Venier. L’attore catanese veronese d’adozione ha parlato nell’intervista di alcune tappe della sua carriera. Importante per Calà fu senz’altro la partecipazione a Sapore di Mare. Su questo film ha raccontato alcuni aneddoti di scena.

Jerry Calà e il tradimento a Mara Venier

Jerry Calà è stato sposato con Mara Venier dal 1984 al 1987. Dopo sono rimasti grandi amici. A dirlo è l’attore stesso: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità”, ha detto Jerry parlando della Venier. Poi ha aggiunto: “Amo la sua schiettezza, il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. È una delle persone più vere che conosco”.

Capitolo tradimenti. Jerry ha tradito Mara divrse volte. Come raccontato dalla conduttrice stessa, il tradimento si sarebbe consumato anche il giorno delle loro nozze. Jerry Calà, al Corriere racconta: “Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda! Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”.

Gli schiaffi sul set di Sapore di Mare

Jerry Calà ha raccontato di aver “preso gli schiaffi più belli della mia vita da una dea del cinema italiano che si chiama Virna Lisi. Mi disse ‘non li so da’ finti, scusami’ e pam! Sono andato via con il faccione rosso. Non voglio fare il presuntuoso, ma in quegli sguardi c’è qualcosa, un momento di quelli che lasciano il segno. Quando l’abbiamo girata il direttore della fotografia mi disse’hai fatto una cosa molto bella’. E so che anche su YouTube è una delle scene più cliccate”.