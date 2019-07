Jessica Battistello, chi è? Instagram, Andrea Filomena e… Temptation Island

ROMA – A Temptation Island, dopo qualche ora, ha già dimenticato il suo fidanzato e si è spinta tra le braccia del primo corteggiatore disponibile. Parliamo di… di Jessica Battistello naturalmente. Ma chi è Jessica? Da dove viene e come è arrivata a Temptation Island?

Intanto ecco il link al suo profilo Instagram. Jessica Battistello è nata il 12 febbraio del 1994 a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Sua madre è domenicana, e quindi le due vivono da tempo separate. Attualmente la concorrente di Temptation Island 2019 lavora come consulente per un’agenzia di Assicurazioni. Di lei non si sa molto. Le informazioni sono poche e frammentarie. Jessica, comunque, dovrebbe avere uno studio proprio di consulenza ad Abano Terme.

A Temptation Island Jessica si è presentato con il suo fidanzato Andrea Filomena.

Jessica e Andrea sono fidanzati da 2 anni e 9 mesi e vivono in provincia di Padova. Stavano addirittura organizzando il matrimonio, ma poi la ragazza, presa da molti dubbi, ha deciso di annullare la celebrazione.

“Mia madre – ha raccontato Jessica – è di Santo Domingo e infatti sarei dovuta andare in un college a Miami per stare più vicino alla mia famiglia. Alla fine ho invece deciso di restare qui con Andrea, solo con lui e non è facile. Dovevamo sposarci il 9 giugno 2019. Dopo l’entusiasmo iniziale mi sono venuti dei forti dubbi e delle forti paure. Così ho deciso di disdire la data e annullare il matrimonio”.

Fonte: Instagram, Temptation Island.