LONDRA – L’attrice Jessica Falkholt è in fin di vita in seguito a un incidente d’auto di cui è rimasta vittima con la sorella, anche lei gravissima, e i genitori, entrambi morti. La Falkhout è un’attrice della soap opera “Home and away”.

Lo schianto si è verificato su una superstrada a sud del Galles, quando un’auto ha invaso la corsia che percorreva l’auto della Falkhout, colpendola frontalmente. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, per Lars Falkholt, 69 anni, e la moglie Vivian, 60, non c’era niente da fare. Estratte da quel che restava della vettura le due sorelle, Jessica, 28 anni, e Annabelle. Morto anche l’uomo alla guida dell’altra vettura, un 50enne: le indagini dovranno accertare se abbia perso il controllo della macchina perché era al telefono mentre guidava.

I corpi dei genitori dell’attrice erano carbonizzati, sono stati identificati solo grazie alle impronte dentali. Jessica, attrice in tv e al cinema, è nota al pubblico australiano per aver interpretato il ruolo di Hope Morrison in “Home and Away”, famosissima soap, la seconda più longeva della storia della tv d’Australia, in onda dal 1988.