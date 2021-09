Jessica, Lucrezia, Clarissa Hailé Selassié chi sono, età, dove e quando sono nate, origini, vita privata, Grande Fratello Vip, dove abitano. Le sorelle Selassié sono tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando sono nate, età, biografia di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Le tre sorelle, Jessica, Lucrezia e Clarissa, sono discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassié, detronizzato nel 1974. La maggiore è Lucrezia, 33 anni, Clarissa ha 19 anni e Jessica 26. Rivendicano il loro titolo di principesse definendosi “principesse moderne”. Sono nate a Roma.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié: dove vivono, Instagram, vita privata

Jessica, Lucrezia e Clarissa vivono a Roma, a Campo de’ Fiori. Vivono nel lusso e nella ricchezza: autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist. Sui loro profili social sono solite condividere i loro look e le loro borse firmate. Non si hanno informazioni riguardo la loro vita privata ma sembra che non siano fidanzate. Hanno un fratello, Christian, divenuto noto alle cronache rosa per un presunto flirt con Giovanni Ciacci.

Profili Instagram: jess_hailes, hihprincesslulu, clarihailee.

Una di loro, Jessica, ha preso parte nel 2017 al programma di Mtv Riccanza, dove è diventata amica di Tommaso Zorzi. “È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi”, ha dichiarato Jessica durante il programma. Le tre sorelle sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Lucrezia e Clarissa puntano sulla carriera da cantanti.

Nel 2021 sono nel cast, partecipazione valida come quella di un unico concorrente, della nuova edizione del Grande Fratello Vip.