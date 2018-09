ROMA – Jessica, la ex compagna di Mauro Marin, ha raccontato in televisione a Domenica Live che l’ex del Grande Fratello non ha mai visto il figlio. “Mi ha tradito e mi ha buttato una sedia addosso mentre ero incinta”, si sfoga con Barbara D’Urso.

In diverse occasioni Jessica aveva accusato l’ex vincitore del Grande Fratello di essere sparito una volta saputo della gravidanza e dell’arrivo del piccolo Brando: “Una volta saputo della gravidanza è sparito, non rispondeva al telefono e non ha mai voluto sapere nulla di nostro figlio”.

La D’Urso sottolinea che la versione fornita da Mauro è molto diversa: “Io voglio vedere mio figlio, voglio fare il papà, voglio realizzare tutti quei progetti che ci eravamo prefissati”. Ma Jessica insiste: “Aveva tenuto dei comportamenti violenti nei miei confronti. Una volta ha provato a colpirmi con una sedia”.