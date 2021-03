Jessica Morlacchi chi è: età, fidanzato, figli, Gazosa, carriera solista, vita privata della cantante e bassista

Chi è Jessica Morlacchi, età, fidanzato, figli, Gazosa, carriera e vita privata della cantante e bassista italiana. La cantante Jessica Morlacchi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Jessica Morlacchi, età e biografia

Jessica Morlacchi nasce a Roma il 17 luglio del 1987 e ha 33 anni di età. E’ una cantante e bassista italiana. Diventata famosa nel 2001 in quanto leader del gruppo Gazosa, in seguito allo scioglimento della band ha portato avanti in maniera altalenante la sua carriera da solista. Nel decennio successivo ha preso parte a diverse competizioni musicali televisive in Rai e pubblicato il suo primo EP da solista Amo il sole.

Si avvicina alla musica grazie al padre e alla sorella all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Jessica Morlacchi nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. La band vince il Festival di Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever), tuttavia ottiene il suo primo grande successo col singolo estivo Www.mipiacitu, diventato uno dei principali tormentoni estivi del 2001. Nel 2003 la Morlacchi lascia il gruppo e intraprende la carriera da solista.

La carriera solista di Jessica Morlacchi

Nel 2004 ha inizio la carriera live da solista e l’anno successivo viene invitata da Marco Masini a duettare con lui al 55º Festival di Sanremo. Il 21 luglio di due anni dopo dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine. Nel 2011 la Morlacchi ha preso parte al Canto di Natale e nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, ma verrà poi eliminata ai Live Show.

Jessica Morlacchi nel 2019 partecipa come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai 1, in cui viene seguita dal coach Red Canzian. Nell’ultima puntata presenta il suo nuovo brano Senza ali e senza cielo. Il 1º luglio 2019 esce Cadillac, il nuovo singolo di Jessica Morlacchi. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo album previsto per la primavera del 2020. Successivamente, nell’autunno 2019, partecipa alla nona edizione di Tale e quale show.

Fidanzato, figli e vita privata di Jessica Morlacchi

Della vita privata e sentimentale di Jessica Morlacchi non si sa molto. Al momento l’artista non ha un marito o un fidanzato, e non ha figli. Sui social è presente con una pagina Facebook. Anche su Instagram troviamo un profilo che vanta ben 15mila followers. Nel 2019 confessa che dopo il successo da adolescente con i Gazosa ha affrontato un lungo periodo di depressione.