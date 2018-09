ROMA – Grande colpo messo a segno da Massimo Giletti. Jimmy Bennett sarà ospite di Non è l’Arena domenica 23 settembre su La7. Il colpaccio di Massimo Giletti viene annunciato dal Corriere della Sera. Per la prima volta l’accusatore di Asia Argento rilascerà un’intervista in un programma televisivo. L’attore, come rivelato dal New York Times, ha accusato l’attrice di violenza sessuale per fatti risalenti al 2013 quando aveva solo 17 anni. In seguito aveva poi concordato con la Argento una cifra di risarcimento di 380 mila euro.

“Vorrei superare questa vicenda, e ho deciso di andare avanti. Ma senza rimanere più a lungo in silenzio”, aveva detto Bennett nelle ore più calde. Ora sceglie di raccontare la sua versione dei fatti proprio in Italia, un’esclusiva internazionale che porterà Non è l’Arena sui siti americani e non solo. Non è l’Arena sfiderà ancora una volta Fabio Fazio che torna, sempre domenica 23 settembre, alla conduzione di Che tempo che fa. Il programma di Rai1 ospiterà tra gli altri Francesco Totti, Pippo Baudo, Liliana Segre e Giusy Ferreri. Canale 5, a sorpresa, fa invece slittare la partenza di Solo 2, la fiction con Marco Bocci.