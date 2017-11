ROMA – Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, si confessa in esclusiva a Oggi in edicola. Conferma per la prima volta le voci di separazione dalla moglie Tania Paganoni, con cui si era sposato nel 2003. E rivela: “La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: Jimmy, non sento più quello che sentivo prima”.

Ghione non nasconde il proprio dolore: “Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane”. E ripercorre nel dettaglio le tappe della sua crisi matrimoniale, tra ammissioni di piccole colpe (“Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata”) e grandi rimpianti: “Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei”.

Infine nega di avere una relazione con la modella venezuelana Alejandra Gutierrez. “Nel salutarmi, mi ha dato un bacio sulla bocca. ‘Caso’ vuole che ci fosse un paparazzo, che ha scattato proprio in quell’istante… Per me quella donna conta meno di zero… Io sono un family man. Ora come ora, non saprei gestire un innamoramento”.