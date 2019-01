ROMA – Jo Squillo non è tra i naufraghi sbarcati il 24 gennaio sull’Isola dei Famosi in Honduras. La showgirl era tra i concorrenti ufficiali, ma all’ultimo minuto non è apparsa né sull’elicottero pronta a tuffarsi, né sulla zattera. Ad annunciare l’assenza è allora la conduttrice Alessia Marcuzzi che spiega: “Ha avuto problemi familiari”.

I fan di Jo Squillo che speravano di vederla stasera sulla spiaggia tra i naufraghi vip della nuova edizione del reality show sono rimasti delusi, ma soprattutto sono preoccupati. La Marcuzzi è stata sibillina: “Un problema familiare”. Salvo poi cercare di rassicurare i concorrenti, spiegando che la partenza della cantante è solo rimandata: “Jo arriverà la settimana prossima, più forte di prima”.