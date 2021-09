Jo Squillo chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, Gianni Muciaccia, vita privata, Instagram, problemi di salute, Festivalbar, L’isola dei Famosi, Grande Fratello Vip, biografia e carriera. La cantautrice e conduttrice Jo Squillo è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, vero nome, Instagram, biografia di Jo Squillo

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 giugno del 1962. Ha 59 anni. Non ancora maggiorenne fa il suo esordio musicale all’interno del panorama punk italiano. La sua prima incisione, nel 1980 con l’etichetta Cramps, è il 45 giri Sono cattiva/Orrore come membro del gruppo Kandeggina Gang. Profilo Instagram: jo_squillo.

Giannni Muciaccia, curiosità, vita privata di Jo Squillo

La cantautrice è sposata con Gianni Muciaccia, fondatore della band Kaos Rock, produttore discografico e direttore artistico. La coppia non ha figli.

Nel 1980 la cantautrice è capolista di un partito indipendente, Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality La fattoria, condotto da Barbara D’Urso, da cui viene squalificata per non aver rispettato il regolamento.

L’isola dei famosi e i problemi di salute

Nel 2019 Jo Squillo partecipa al reality L’isola dei famosi. E’ costretta a ritirarsi a causa di un problema fisico. Fabrizio Corona ha dichiarato: “Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione. Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali”. Sottoposta ad accertamenti medici è emersa la rottura dell’astragalo, un osso breve del piede situato nel tarso. I medici le hanno imposto un riposo di almeno quattro settimane.

Musica e televisione, Festivalbar, L’isola dei Famosi, Grande Fratello Vip: la carriera di Jo Squillo

Nel 1981 la cantautrice passa alla casa discografica indipendente 20th Secret, per la quale pubblica l’LP solista Girl senza paura. Ottiene un buon successo in Italia e all’estero. Nel 1982 incide il 45 giri Africa, dedicato a Nelson Mandela, e collabora con il gruppo dei Kaos Rock guidato dal compagno Gianni Muciaccia. Partecipa al Festivalbar nel 1983 con il singolo Avventurieri e l’anno successivo realizza il suo secondo disco, Bizarre. Con la canzone I Love Muchacha partecipa nuovamente al Festivalbar.

Nel 1991 ottiene un grande successo partecipando al Festival di Sanremo, in coppia con Sabrina Salerno, con la canzone Siamo donne. Nel 1993 Jo Squillo si dedica alla televisione conducendo Il grande gioco dell’oca e il Festival di Castrocaro. Partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Balla italiano. Nel 2002 fonda e diventa direttrice di TV Moda, che nel 2007 diventa Class TV moda.

Nel 2019 partecipa come concorrente al reality L’isola dei famosi e nel 2021, ancora da concorrente, al Grande Fratello Vip.

