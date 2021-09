Jo Squillo, le parole sui latticini e i noduli al seno al Grande Fratello Vip: il web chiede l’eliminazione

Al Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha fatto delle affermazioni sul consumo di latticini, associandolo alla presenza dei noduli al seno. Le parole della cantante non sono passate inosservate e sul web è montata subito la polemica.

Jo Squillo, le parole sui latticini e i noduli al seno al Grande Fratello Vip

Mentre parlava con Ainett Stephens, Jo Squillo ha affermato che il consumo di latticini sarebbe legato alla possibile presenza di noduli al seno. La cantante ha poi addirittura precisato che smettendo di mangiare tali cibi, è possibile che gli stessi noduli scompaiano da soli. Il messaggio, di cui non c’è prova scientifica, è stato subito commentato sul web, dove tanti utenti si sono scagliati contro Jo Squillo. I telespettatori hanno di fatto domandate che la Squillo venga ripresa dalla produzione per queste sue dichiarazioni, magari anche prendendo eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

La dieta e la filosofia della cantante

Jo Squillo ha una certa sensibilità verso la salute e il benessere del corpo. La cantante, ormai da diversi anni, ha infatti sposato in pieno la filosofia veg. Tuttavia però, affermare che smettere di consumare prodotti derivati dal latte per far scomparire eventuali noduli al seno, è un’affermazione decisamente sbagliata. E anche pericolosa.