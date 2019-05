ROMA – Joe Bastianich pubblica una foto ritoccata in cui appare il collega giudice di MasterChef Antonio Cannavacciuolo facendolo apparire obeso e con il corpo ricoperto da disegni.

La foto fa parte di quelle esposte alla mostra “Beyond the Body”, dal 6 maggio dalla Fondazione Forma per la fotografia in via Meravigli a Milano con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’obesità.

Joe Bastianich, nel post che su Instagram accompagna la foto scrive: “Antonino cosa hai fatto?“. Quello che voleva essere uno scherzo, però, si è trasformato in un post molto contestato dai follower per via della “mancanza di rispetto” verso il delicato tema dell’obesità. “Sembra inappropriato usare questa foto a scopo ironico, visto che è stata creata per la sensibilizzazione all’obesità, da una fantastica artista fra l’altro”, scrive qualcuno. Un altro utente ribate indignato: “Davvero fuori luogo in tutto e per tutto” .

