Joe Bastianich chi è: dove e quando è nato, età, moglie, figli, biografia e Masterchef

Per la puntata numero 300, tondi tondi, di MasterChef Italia in studio ci sarà anche un super ospite: Joe Bastianich. Joe che poi, nello studio del reality, è più o meno di casa. Cosa sappiamo su di lui? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Cosa sappiamo della sua biografia, della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Joe Bastianich

Joe Bastianich è nato a New York il 17 settembre del 1968. Qualche informazione sparsa: ha 55 anni, è del segno zodiacale della Vergine ed è alto 183 cm.

È figlio di genitori italiani esuli istriani: il ristoratore Felice Bastianich, da Albona, e la cuoca Lidia Matticchio, da Pola. E’ il primogenito e ha una sorella minore, Tanya, nata nel 1972. Frequenta la Fordham Preparatory School nel Bronx e il Boston College. Inizia poi a lavorare come bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street, ma abbandona questa carriera per intraprendere l’attività familiare di ristorazione.

Nel 1993 Joe apre con la sua famiglia il ristorante Becco a Manhattan, un successo immediato che permette alla famiglia di aprire nuovi ristoranti anche fuori dalla città di New York. Nel 1997 i suoi genitori divorziano e il padre si ritira dagli affari legati alla ristorazione, cedendo le sue partecipazioni ai figli.

La moglie Deanna, figli, curiosità, Instagram, vita privata di Joe Bastianich

Bastianich è sposato con una donna di nome Deanna, estranea al mondo dello spettacolo, e ha tre figli: Olivia, Miles e Ethan. In merito al suo rapporto con la moglie, Bastianich ha raccontato a Verissimo: “Ogni rapporto ha alti e bassi. Ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita”. Bastianich vive principalmente a New York, ma si sposta spesso in Italia per motivi di lavoro. Profilo Instagram: jbastianich.

Da giovane ha raccontato di aver sofferto di problemi di peso, ma da adulto ha perso oltre 30 chili. Produce anche vino in Friuli Venezia Giulia con la sua azienda. Nel 2020 pubblica un libro dal titolo Le regole del successo.

La carriera di Joe Bastianich

Nel 1998 si associa con lo chef Mario Batali per aprire il Babbo Ristorante e Enoteca, a cui il New York Times assegna due stelle. Continuando la collaborazione, Bastianich e Batali aprono altri sette tra ristoranti e punti vendita a New York, tra cui Del Posto, che nel 2010 è diventato il primo ristorante italiano in 36 anni ad essere recensito con quattro stelle dal New York Times.

In televisione, Bastianich ha preso parte a Masterchef Italia, Masterchef Usa e Italia’s Got Talent.