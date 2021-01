Joe Bastianich chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera del giudice di Italia’s Got Talent. La nuova stagione del grande show Italia’s Got Talent per tutta la famiglia è in arrivo con sette puntate di audizioni e una finale live che incoronerà il vincitore.

Confermata giuria e conduzione. L’ex giudice di Masterchef sarà tra i giudici del talent show. Appuntamento su TV8, dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle ore 21.30.

Joe Bastianich chi è: moglie, figli, età, vita privata del giudice di Italia’s Got Talent

Bastianich ha 52 anni ed è nato a Astoria, New York, Stati Uniti il 17 settembre 1968. E’ sposato dal 1995 con Deanna Bastianich e ha tre figli: Miles Bastianich, Olivia Bastianich e Ethan Bastianich. Queste sono le uniche cose note sulla vita privata dell’ex giudice di Masterchef.

La carriera del giudice di Italia’s Got Talent Joe Bastianich

Joseph Bastianich, detto Joe, è un imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Ha preso parte ai seguenti programmi tv: MasterChef USA (Fox, 2010-2014, 2018-in corso) – Giudice MasterChef Italia (Cielo, 2011; Sky Uno, 2012-2019) – Giudice.

Junior MasterChef (Fox, 2013-2015, 2018-in corso) – Giudice Restaurant Startup (CNBC, 2014-2016) Junior MasterChef Italia (Sky Uno, 2014) – Ospite Miss Italia (LA7, 2015) – Giudice Top Gear Italia (Sky Uno, 2016) Celebrity MasterChef Italia (Sky Uno, 2017-2018) – Giudice.

Cucine da incubo Italia (NOVE, 2017) – Ospite MasterChef All Stars Italia (Sky Uno, 2018) – Giudice ospite Festival di Sanremo (Rai 1, 2019) – Giurato d’onore Amici Celebrities (Canale 5, 2019) – Concorrente Italia’s Got Talent (TV8, 2020-in corso) – Giudice Family Food Fight (Sky Uno, 2020-in corso) – Giudice.