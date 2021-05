Johnny Palomba chi è, vero nome, recensioni, il passamontagna, Instagram e Twitter

Chi è Johnny Palomba, vero nome, recensioni, il passamontagna, Instagram e Twitter. Johnny Palomba infatti è tra gli ospiti di Propaganda Live, lo storico programma di Diego Bianchi in onda ogni venerdì sera su La7 in prima serata.

Johnny Palomba è uno scrittore e conduttore radiofonico italiano, presentato come sedicente critico sudamericano. In realtà si tratta di un autore televisivo il cui vero nome è Pietro Martinelli. L’autore è presentato dall’editore Fandango come nato a Bogotà negli anni sessanta e, dopo un passato burrascoso, emigrato in Italia nei primi anni novanta.

Sotto tale nome sono stati pubblicati dal 2002 una serie di libri di Johnny Palomba intitolati Recinzioni. Si tratta di una raccolta di recensioni (“recinzioni” nel gergo dell’autore) e note di costume scritte in dialetto romanesco. Riportate da varie testate italiane, le “recinzioni” vengono inoltre recitate da attori quali Nanni Moretti, Valerio Mastandrea e Ascanio Celestini.

Johnny Palomba, il passamontagna, Instagram e Twitter

Le prime apparizioni in pubblico presentano un personaggio mascherato con passamontagna, occhiali da sole e felpa con cappuccio, che parla italiano e legge le proprie recensioni in perfetto dialetto romanesco. Nel 2008 Johnny Palomba appare insieme a Nanni Moretti al Torino Film Festival. Indicato, sempre sotto pseudonimo, come direttore di Fandangowebradio dove conduce con Nicola Roumeliotis la trasmissione Zero in condotta. Collabora con Il Male di Vauro e Vincino.

Dal 2013 Palomba è impegnato nella scrittura del film tratto da La profezia dell’armadillo insieme all’autore del libro Zerocalcare, il regista del film Valerio Mastandrea e Oscar Giloti. Dal 2015 conduce il programma Caffè Palomba dalle 08:00 alle 09:00 su RomaRadio. Qui il suo profilo Instagram e quello Twitter.