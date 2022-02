Chi è Jonathan Bazzi, dove e quando è nato, biografia e vita privata dello scrittore finalista del Premio Strega 2020. Bazzi è ospite nella puntata di venerdì 25 febbraio a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone.

Il suo libro autobiografico, Febbre, è stato uno dei più apprezzati nel panorama letterario degli ultimi anni.

Dove e quando è nato, malattia: la biografia di Jonathan Bazzi

Jonathan Bazzi nasce a Milano nel 1985, non sappiamo il mese e il giorno. Ha 37 anni ed è cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città, è laureato in Filosofia.

Grande appassionato di tradizione letteraria femminile e questioni di genere, ha collaborato con varie testate e magazine, tra cui Gay.it, Vice, The Vision e Il Fatto Quotidiano.

Alla fine del 2016 Jonathan Bazzi ha deciso di parlare pubblicamente della sua sieropositività con un articolo “Ho l’HIV e per proteggermi vi racconterò tutto” diffuso in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.

Compagno Marius, genitori: la vita privata di Jonathan Bazzi

Jonathan Bazzi si definisce sessualmente fluido e ha un compagno di nome Marius. In una intervista a Vanity Fair ha detto che gli basta essere arrivato finalista al Premio Strega, perché vincere sarebbe esagerato.

Allevato dai nonni e dagli zii, ha sofferto molto per la separazione dei genitori. A scuola ha scoperto l’amore per lo studio, ma anche la fatica di relazionarsi con gli altri. Ha fatto i conti anche con la crudeltà che si abbatte su chi viene considerato un diverso. Per un po’ ha smesso di studiare e ha cercato un lavoro qualunque, poi finalmente si è laureato.

Appena finito il lockdown ha postato una foto con la copia del suo libro al supermercato: “Era il mio solo e unico sogno. Febbre all’Esselunga”. A chi l’ha definito uno “scrittore sieropositivo”, ha risposto iconicamente, “per amor di completezza, vi chiederei di aggiungere anche ‘finocchio e balbuziente’”.

Premio Strega, Febbre, Corpi Minori: libri di Jonathan Bazzi

Jonathan Bazzi è stato finalista al Premio Strega 2020 con il romanzo “Febbre”, edito da Fandango. Il libro, autobiografico, ambientato principalmente nella periferia milanese di Rozzano racconta di un protagonista affetto da una malattia debilitante.

Quindi il suo passato in una famiglia divisa in due, con i genitori sposatisi giovanissimi a causa della gravidanza di lei e separatisi poco dopo.

L’8 febbraio 2022 è uscito “Corpi minori” che narra la storia di un ventenne che lascia la periferia: “Racconta due movimenti essenziali: dalla periferia al centro e dall’amore atteso, sperato, immaginato, all’amore reale”.