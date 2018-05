ROMA – Bianca Atzei manda un video messaggio a Jonathan Kashanian in cui dichiara il proprio sentimento (un forte affetto o amore?) verso l’ex vincitore del Grande Fratello. Il filmato è stato mandato in onda durante Domenica Live. La Atzei, ex di Max Biaggi, invita Jonathan a pensare a loro due come coppia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. I due si erano molto avvicinati durante le ultime puntate dell’Isola dei Famosi.

Dice Jonathan: “Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c’è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico. Io provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca. Mi godo questo momento che ho con lei, io non voglio dargli un nome. E’ amore? Non lo so. Ma abbiamo dormito 3 mesi fa mano nella mano, e a lei non devo dare delle spiegazioni”.

Poi guarda in camera e si rivolge alla Atzei: “Bianca mi hai fregato con questo messaggio. Mi fai sentire come non mi sentivo da tanti anni e mi hai fatto un bel regalo, non so come andrà, ma so che in questo momento ti voglio a mio fianco”.