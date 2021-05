Jonathan Kashanian chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Detto Fatto, vero nome, biografia e carriera dell’opinionista televisivo. Jonathan è tra gli ospiti della puntata odierna di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games). Il programma tv che va in onda in prima serata su Rai 2. Alla conduzione, Simona Ventura.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Jonathan Kashanian

Ha 40 anni ed è nato a Ramat Gan, Israele il 15 gennaio 1981. E’ alto quasi 190 cm per un peso forma di poco inferiore ai 70 kg. Il suo non è un nome d’arte. Infatti è noto a tutti con il suo nome di battesimo.

La moglie, i figli: vita privata di Jonathan Kashanian

Parla spesso di notizie di gossip ma è noto veramente poco sulla sua vita privata. Kashanian non è sposato e non ha figli, al momento dovrebbe essere single.

Jonathan Kashanian chi è: carriera dell’ospite di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games)

Il personaggio televisivo israeliano ha preso parte ai seguenti programmi tv: Detto Fatto (ospite fisso su Rai 2). Grande fratello (Canale 5, 2004) – concorrente vincitore Sei un mito (Canale 5, 2005) – giurato Modeland (All Music, 2005-2008) La vita in diretta (Rai 1, 2006-2008) – opinionista Festa italiana (Rai 1, 2006-2007) – opinionista Mezzogiorno in famiglia (Rai 2, 2006-2007).

– inviato Verissimo (Canale 5, 2006-2016) – inviato DopoFestival (Rai 1, 2007) – opinionista Markette (LA7, 2007-2009) – opinionista Chiambretti Night (Italia 1, 2009-2010; Canale 5, 2010-2011).