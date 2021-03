Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme? Lui in diretta risponde così a Bianca Guaccero

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme?

Durante la puntata di giovedì 18 marzo 2021 di Detto Fatto, Jonathan Kashanian si è lasciato andare ad una confessione inaspettata con Bianca Guaccero. Nel corso della solita rubrica di gossip tenuta dall’ex vincitore del Grande Fratello, si parlava di coppie quando la conduttrice ha chiesto al suo braccio destro se, quindi, in passato gli fosse capitato di provare dei sentimenti per una persona a lui vicina.

E Jonathan ha ammesso: “Mi hai colto alla sprovvista, mi batte un po’ il cuore, ti devo rispondere in tutta sincerità “sì”. Ti spiego, mi è capitato di lavorare con una persona per la quale ho provato qualcosa che non pensavo di provare”.

“Era un reality?” ha chiesto allora la Guaccero. Ricordiamo che Bianca Atzei e Jonathan Kashanian parteciparono insieme all’Isola dei Famosi del 2018.

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme? Ecco come ha risposto lui in diretta:

“Stai ciurlando nel manico e non era previsto – ha risposto – Accontentati già di quello che ti sto dicendo e non dovrei dirti. E allora sì, è nato tutto, ma perché mi batte il cuore e sudo quando parlo?…Non so come risponderti perché qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Quante volte mi è capitato nello spettacolo di dichiarare di provare qualcosa per una persona? Raramente, quindi quella volta in cui è capitato evidentemente era vero. Finita male, posso dirti solo una cosa, nella vita sparisce una B e ne arriva un’altra”.