Joseph Gatt di Game of Thrones arrestato per chat esplicite con un minore, ma lui nega

E’ accusato di aver avuto chat sessualmente esplicite con un minore: per questo l’attore Joseph Gatt di Game of Thrones è stato arrestato. Lui però nega le accuse che definisce “orribili e completamente false. Sono al 100% false e temerarie”.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Los Angeles, il 6 aprile scorso sarebbe stato eseguito un mandato di perquisizione a casa di Joseph Gatt, dopo che gli agenti avevano avuto notizia di conversazioni sessualmente esplicite tra l’attore e un minorenne. Gatt è stato poi arrestato ma ha smentito ogni coinvolgimento attraverso la sua pagina Instagram.

Joseph Gatt nega le accuse su Instagram

L’attore ha negato le accuse a suo carico con un post su Instagram in cui afferma: “Voglio rispondere alle accuse orribili e completamente false che sono state mosse contro di me. Sono al 100% false e temerarie. Ho confermato gli errori e le informazioni fuorvianti nel comunicato stampa di oggi. Sto collaborando totalmente con la polizia e il Dipartimento per arrivare alla soluzione”.

Gatt, 50 anni, è noto al pubblico per aver recitato in molti show di successo come NCIS: New Orleans, Z Nation, Lucky Man, Ray Donovan, The 100 e Banshee. Oltre al Trono di Spade e Star Trek Into Darkness

Ha recitato anche in Dumbo di Tim Burton ed è nel cast dell’imminente Black Adam. L’attore è stato rilasciato su cauzione ma non si hanno ulteriori notizie sulla vicenda.