ROMA – Spopola una nuova icona: l'avvenente Josephine Alessio, giornalista di RaiNews24. La bella Josephine, che in passato ha partecipato come attrice a due episodi di Guerre Stellari e che ha spopolato come hostess sulla Palinuro Express, è considerata ormai un vero punto di riferimento per la Milano modaiola.

Come scrive Dagospia: “Con il suo look aggressivo e anticonvenzionale ha scalzato la efebica Antonia Varini (volto di Unomattina) e Alessandra Canale (regina del traffico autostradale in tv)”.