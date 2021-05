Chi è Josephine Yole Signorelli età, altezza, fidanzato, operazione, figli, vita privata, Fumettibrutti e P. La mia adolescenza trans, vero nome, biografia e carriera della fumettista italiana. La Signorelli parteciperà alla trasmissione televisiva Venus Club, in seconda serata su Italia 1.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Josephine Yole Signorelli

Josephine Yole Signorelli nata a Catania il 10 dicembre 1991. Questo è naturalmente un nome d’arte perché è nata di sesso maschile. Solo che non è noto il suo vero nome. E’ diventata Josephine Yole solamente dopo 7 dolorose operazioni per mutare sesso. Ha raccontato tutto nei suoi libri a fumetti. Per il resto, non sappiamo niente né sul suo peso, né sull’altezza.

Il fidanzato, i figli: vita privata di Josephine Yole Signorelli

Non sappiamo nulla sulla sua vita privata. Ma stando ad alcune indiscrezioni raccolte sul web, dovrebbe essere single. Senz’altro non è né sposata, né ha figli. Diciamo che quello che vuole far sapere sulla sua vita privata, lo scrive direttamente nei libri.

Josephine Yole Signorelli, le 7 operazioni per diventare donna. Tutto nel libro di Fumettibrutti “P. La mia adolescenza trans”

Come detto, la Signorelli ha cambiato sesso. E’ stato un lungo percorso, durato ben 7 operazioni chirurgiche. L’autrice ne ha parlato diffusamente in “P. La mia adolescenza trans”. Ricordiamo anche, che quando scrive i libri utilizza il nome d’arte di Fumettibrutti. In rete è conosciuta proprio con questo nickname ed ha un ampio seguito sui social network.