Jovana Djordjevic chi è, dove è nata, marito, figli, vita privata, tatuaggi, carriera e biografia

Chi è Jovana Djordjevic: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, tatuaggi, carriera e biografia dell’ex modella che sarà tra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 da oggi, 21 marzo.

Dove e quando è nata, età e biografia di Jovana Djordjevic

Jovana Djordjevic è nata in Serbia nel 1991. Ha 30 anni ed ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 18 anni, vincendo la selezione di Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale. Successivamente, ha intrapreso la carriera da modella. Nel 2022, è tra le concorrenti selezionate per prendere parte al reality L’isola dei famosi.

Appassionata di fitness e pugilato, sul suo fisico statuario ha vari tatuaggi. Jovana parla ben tre lingue: italiano, inglese e, naturalmente il serbo.

Marito e figli, la vita privata di Jovana Djordjevic

E’ sposata dal 2014 con Filip Djordjevic, ex attaccante della Lazio e del Chievo. La coppia ha avuto due figli, Noel e Leon, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Jovana e suo marito si sono conosciuti quando lui giocava a Nantes grazie ad un amico in comune. Hanno convissuto per molto tempo a Roma e, come anticipato, sono convolati a nozze nel 2014. Innamoratissima del marito, la modella ha confessato: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.