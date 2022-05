Jovanotti chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il cantante Jovanotti è ospite questa sera 13 maggio del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Jovanotti

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, è nato a Roma il 27 settembre del 1966. Ha 58 anni. La sua famiglia è originaria di Cortona, in provincia di Arezzo. Ha una sorella minore, Anna, e un fratello maggiore, Umberto, morto in un incidente aereo nel 2007. Studia a Roma presso il liceo Malpighi. Nel 1982 inizia a fare il disc jockey per la discoteca Tuchulcha di Cortona. Due anni dopo lavora per il Paper Moon di Roma e lascia Radio Antenna Musica per fondare Radio Jolly. Nel 1985 inizia a lavorare per il Veleno, uno dei locali più importanti della capitale, dove conosce Fiorello e il produttore Giancarlo Meo. L’anno successivo inizia a lavorare al Piper. Il suo esordio musicale avviene nell’aprile del 1987 con il singolo Walking.

Moglie, figlia, dove vive, Instagram, vita privata di Jovanotti

Il cantante è sposato dal 2008 con Francesca Valiani, alla quale ha dedicato la canzone A Te. La coppia ha una figlia, Teresa, nata nel 1998. Nel 2021 ha raccontato di aver avuto un tumore del sistema linfatico, dal quale è riuscita poi a guarire. Francesca Valiani ha raccontanto, durante un’intervista, il primo incontro con il cantante: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”. Il cantante vive con la sua famiglia a Cortona. Profilo Instagram: @lorenzojova.

La carriera di Jovanotti

Il cantante raggiunge la notorietà verso la fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Il primo album del cantante è Jovanotti for President, uscito nel 1988 e contenente il singolo Gimme Five. Partecipa come unico artista italiano alla compilation di Radio Deejay Deejay rap. Dalla commistione di hip hop dei primi successi, il cantante si discosta ben presto avvicinandosi gradualmente al modello della world music. Cambiano anche i testi dei suoi brani che, nel corso degli anni, tendono a toccare temi sempre più personali, più tipici dello stile cantautorale italiano, riuscendo a unire hip-hop, funky e cantautorato.

Tra i brani più di successo del cantante ci sono Bella (1997), Fango (2008), L’ombelico del mondo (1995), Mi fido di te (2005), Baciami ancora (2010), Serenata Rap (1994), Ragazzo Fortunato (1992) e A te (2008). L’ultimo album in studio del cantante è Oh, vita!, uscito nel 2017.

