Chi è Justine Mattera età, altezza, marito Fabrizio Cassata, figli, vita privata, foto hot su Instagram, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. La Mattera sarà tra gli ospiti odierni di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Justine Mattera

La showgirl è nata il 7 maggio 1971 a Rockville Centre, New York, Stati Uniti. Quindi ha 49 anni. E’ alta 164 cm ma non abbiamo informazioni sul suo peso. Comunque è in una forma smagliante come se avesse 20 anni. Per il resto sappiamo che è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva cantante e triatleta statunitense naturalizzata italiana che vive e lavora in Italia dal 1994.

Il marito Fabrizio Cassata, i figli: vita privata di Justine Mattera

È stata sposata per due anni con il conduttore televisivo Paolo Limiti, e successivamente si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata dal quale ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché preferisce parlare del suo lavoro e farsi ammirare per la sua bellezza.

Justine Mattera e le tante foto hot su Instagram, quanti like d’apprezzamento da parte dei fan…

Come detto, la Mattera è anche una influencer. Infatti condivide moltissime foto su social network. In particolare su Instagram. Foto hot che vengono apprezzate moltissimo dai suoi fan. Infatti riceve tantissimi like e commenti sotto ad ogni immagine.